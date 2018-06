Con un murales si "combattono" i vandali: ecco i nuovi muri di Perugia dove saranno dipinti

Combattere il degrado e le scritte selvagge con la street art. E’ questo il progetto con cui il Comune di Perugia ha deciso di valorizzare e abbellire ancora i muri della nostra città. Dopo il murales a Elce, in zona Rimbocchi, ecco che sono stati individuati nuovi luoghi dove artisti e creativi potranno dare sfogo alla propria fantasia.

La delibera, approvata oggi su proposta dell’assessore Dramane Wagué, ha individuato i seguenti spazi: il muro adiacente l’Etruscan Chocohotel in via Campo di Marte e il muro della scuola secondaria di primo grado Montegrillo (istituto comprensivo 1) in via Meucci. Aree della città che non sono nuove agli attacchi dei vandali.

“L’intenzione dell’Amministrazione – si legge in una nota della Giunta - è di proseguire con la sperimentazione di questi interventi artistici, tenuto conto della positiva esperienza di street art già effettuata nel 2017, nell’ambito delle azioni di rigenerazione urbana previste da Perugia Capitale dei giovani, sul muro adiacente la rotonda di Rimbocchi e il sottopasso pedonale di Piazza Vittorio Veneto. In entrambi i casi le opere di street-art sono state apprezzate dalla popolazione e, soprattutto, dall’inaugurazione ad oggi i muri interessati non sono stati più oggetto di episodi vandalici”.