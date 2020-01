Raffaello, Taddeo di Bartolo e Art Kane, le grandi mostre in Galleria per il 2020

Il 2020 sarà un anno davvero speciale la città di Perugia che ospiterà tre mostre di altissimo livello.

Tra le esposizioni più attese, si può segnalare la retrospettiva dedicata al pittore senese Taddeo di Bartolo (1362 ca.-1422) alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia che già custodisce tre opere dell’artista, tra cui il grande polittico opistografo proveniente dalla chiesa di San Francesco al Prato e le otto tavolette di un polittico che il Polo museale dell’Umbria ha acquistato di recente per il Museo di Palazzo Ducale di Gubbio (provenienti dalla chiesa di San Domenico di Gubbio).

Per il quinto centenario della morte di Raffaello la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia allestirà una mostra che presenterà sette copie perugine della Deposizione Baglioni, dipinta nel 1507 per l’altare di famiglia nella chiesa di San Francesco al Prato e chiesta in dono dal Scipione Borghese nel 1608 allo zio Paolo V e fatta trafugare per arricchire la collezione. La pala venne commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni per ricordare il figlio Grifonetto, ucciso dopo la congiura delle Nozze di sangue.

Dal 25 giugno al 30 agosto, infine, la Galleria apre le proprie porte alla musica, affidando la sala Podiani alla programmazione di Umbria Jazz per una mostra fotografica dedicata alla musica e ai musicisti. Quest’anno sarà la volta di un grande fotografo, artefice di alcune immagini saldamente entrate nell’immaginario collettivo: Art Kane (1925-1995).

Visionario e sperimentatore Kane si è occupato anche di reportage, moda, fotografia editoriale, ma nella mostra perugina sarà presente il solo lavoro sulla musica, rappresentato dai celebri scatti degli Who, Bob Dylan, Jim Morrison e da Harlem (1958), la fotografia di Jazz ‘più famosa del mondo’, alla quale sarà dedicata un’intera sala, dove sarà possibile ricostruire la genesi di quel piccolo miracolo che vide per la prima e l’ultima volta ritratti tutti assieme cinquantasette jazzisti del calibro di Dizzy Gillespie, Count Basie, Thelonious Monk, Charles Mingus, Sonny Rollins.