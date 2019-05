Perugia piange l'inventore della piscina coperta di via dei Filosofi

Quanti perugini hanno imparato a nuotare nell'impianto coperto di via dei Filosofi? E quanti abitano in appartamenti costruiti nella stessa zona o a Casaglia che portano la firma dello stesso costruttore?

Perugia piange l'uomo che ha costruito tutto questo, un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia urbanistica di questa città.

È scomparso giovedì scorso, alla veneranda età di 98 anni, l'ingegner Ferdinando Baldelli, che ideò e costruì la prima piscina coperta in muratura nel quartiere di via dei Filosofi, dove impararono a nuotare tanti perugini sia bambini sia adulti a partire dagli anni '70.

All'ingegnere si deve anche la costruzione di alcuni complessi residenziali nella stessa via dei Filosofi, nonché la costruzione di un intero quartiere a Casaglia.