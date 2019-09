Bagno di folla in centro storico per l'inizio delle celebrazioni montessoriane: bambini, genitori, nonni, insegnanti riuniti in un coro di persuasa peruginità

Sedici mesi di celebrazioni, eventi culturali e scientifici, che hanno preso il via oggi con la cerimonia ufficiale, nel cuore dell’acropoli, e termineranno a dicembre 2020, per celebrare l’eredità lasciata da Maria Montessori a Perugia, dove la scienziata di Chiaravalle, nel 1950, fu chiamata a dirigere il Centro Studi Pedagogici presso l’Università per Stranieri ed inaugurò corsi nazionali e internazionali rivolti alla formazione delle insegnanti.

Un lungo percorso che candiderà Perugia come luogo d’eccellenza montessoriano e che saranno l’occasione per fare il punto sul ‘Perugia Montessori District’ costituito dalla Scuola dell’infanzia Santa Croce, dall’Università per Stranieri di Perugia, dal Comune di Perugia, dalla Fondazione eLand, dagli istituti comprensivi ad indirizzo montessoriano della città e delle associazioni che ancora oggi si occupano di formazione nel territorio (Montessori Training Center e Associazione Maria Antonietta Paolini) e volto a rafforzare l’identità montessoriana di Perugia, a promuovere iniziative sociali e culturali del territorio dedicate non solo alle realtà di metodo ma anche al tessuto educativo dell’intera regione.