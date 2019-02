INVIATO CITTADINO Monteluce, quel tronco è marcio e rischia di crollare

Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti: attenti, quel tronco è marcio e, appoggiandosi, c’è rischio di cadere di sotto. Il tratto di marciapiedi soprastante “il piazzale” è delimitato da una robusta ringhiera in ferro. Fra un tratto e l’altro della protezione c’erano, fino a qualche anno fa, degli alberi che poi si sono ammalati. Tanto che è stato necessario procedere al loro abbattimento. Per salvaguardare i pedoni, sono stati però lasciati i monconi di tronco. Ora però, a distanza di anni, qualcuno di quei monconi, ormai senza vita, ha cominciato a infradiciare alla base.

Ce n’è uno in particolare – l’ultimo procedendo verso Monteluce – che è arrivato al distacco. C’è dunque da temere che qualcuno possa cadere di sotto. Sin tratta di un dislivello di un paio di metri, ma il rischio di farsi male è concreto. Tanto più che nell’ex piazzale – dove, bambini, abbiamo tirato calci a un pallone – oggi albergano costantemente le auto di residenti (settore 8) e non. Occorre, pertanto, rimuovere quel pezzo di tronco fradicio e collegare i due pezzi di ringhiera adiacenti con una barra metallica saldata e stabile.