Monteluce, per non dimenticare l'attivista trucidato a soli 18 anni, la rotatoria porterà il suo nome

"Il ricordo delle essere uno spunto di riflessione per le nuove generazioni". Porterà il nome di Sergio Ramelli - l'attivista ucciso a 18 anni - la rotatoria (tra via del Giochetto e via del Favarone) del quartiere di Monteluce, che oggi ha dato vita a una sentita inaugurazione alla presenza dell’assessore Dramane Wagué, presidente della commissione toponomastica, l’assessore On. Emanuele Prisco, il presidente del Consiglio comunale Leonardo Varasano, il consigliere di FI e promotore dell’iniziativa Carlo Castori, la consigliera di Fdi Clara Pastorelli, e l’On. Gallinella.

Aprendo la cerimonia l’assessore Wagué ha voluto sottolineare che la scelta di intitolare la rotatoria a Sergio Ramelli rappresenta un doveroso gesto di riconoscimento nei confronti di un ragazzo, barbaramente ucciso a 18 anni. Dunque l’iniziativa assume una significativa rilevanza per la città di Perugia. Wagué, nel ringraziare il consigliere Castori per aver proposto l’intitolazione a Ramelli, ha tenuto a precisare che la scelta è stata unanimemente condivisa sia dalla commissione toponomastica che dalla giunta comunale.

Sergio Ramelli, nato a Milano il 6 luglio 1956, è stato un attivista italiano, militante e fiduciario del Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano), vittima di un assassinio politico avvenuto nel 1975 a opera di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia. Morì a Milano il 29 aprile 1975, 48 giorni dopo l’aggressione subita il 13 marzo 1975 in via Paladini.

“L’intitolazione a Sergio Ramelli – ha spiegato il consigliere Carlo Castori - vuole rappresentare, oltre che un doveroso tributo ad un giovane ucciso barbaramente a soli 18 anni per le sue convinzioni politiche, anche e soprattutto, la condanna dell’uso della violenza, sia fisica che verbale, come strumento per affermare le proprie ideologie".