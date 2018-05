Monteluce, quando un quartiere in crisi rinasce con la pallavolo

Ecco come un quartiere in crisi di identità rinasce con lo sport ad ampia partecipazione. Festa grande per lo Strike Team Monteluce che si trova a festeggiare la promozione in serie B maschile. Tanti i monteluciani che hanno inteso partecipare con entusiasmo e condividere lo storico risultato. Un pienone sugli spalti che ha assecondato il conseguimento di un esito strepitoso e lungamente atteso.

Dopo ventiquattro anni di impegno, la formazione del presidente Vagnetti torna nel volley che conta, disponendo di una difesa eccellente e di una battuta particolarmente insidiosa. Monteluce aveva militato nelle categorie interregionali nel lontano 1994. La squadra odierna è costituita da atleti cementati dal vincolo forte dell’amicizia. Nell’affettuosa condivisione del ricordo di Andrea Mecucci, ex compagno di squadra scomparso due anni fa.