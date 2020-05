Monteleone di Spoleto è Covid free: "Gli abitanti sono un piccolo modello da imitare"

Monteleone di Spoleto, nel cuore della Valnerina, è covid free. “C’è stato molto rigore da parte della vigilanza - ha sottolineato il sindaco Marisa Angelini - voglio ringraziarli per la grande opera di prevenzione che hanno svolto, molto controllo social, ma anche tanta responsabilità da parte dei cittadini che dopo un primo momento di disorientamento sono stati corretti e rispettosi delle regole”. Assenza di casi positivi, quindi, nel piccolo Comune umbro. “È stato un periodo inedito è difficile per tutti, abbiamo visto adulti che hanno abbassato le serrande e bambini che si sono salutati solo attraverso gli schermi dei computer con i loro compagni e maestre. Nonostante gli sforzi di tutti, la didattica a distanza è una criticità non superata. L’intelligenza emotiva viene schiacciata a lasciare spazio all’incontro virtuale che è ben altra cosa. Interazioni davvero ardue. In questa circostanza abbiamo avuto la netta sensazione che le infrastrutture già fragili in montagna diventano ancor più fragili quando non sono supportate dalla fibra veloce”

Il sindaco Angelini non dimentica i negozianti, anche loro in prima linea per garantire beni di prima necessità alla comunità, il personale medico sanitario e “gli uffici pubblici che hanno dato supporto alla popolazione per ogni urgenza se pur in smart working, altra sperimentazione necessaria a limitare i contagi nella prima emergenza, ma da superare assolutamente in fase 2 così da accompagnare la ripresa delle attività economiche e produttive.”

“Sono soddisfatta di poter affermare che siamo sulla buona strada per uscire da questo momento di grave crisi. Adesso in questa nuova fase, non abbasseremo la guardia, i divieti sono stati sostituiti dalla Responsabilità che ciascuno deve mettere in uso per sé è per gli altri. Solo così potremo completamente uscire da questa tempesta. Monteleone di Spoleto ed i suoi abitanti sono un piccolo modello che vale la pena di imitare”.