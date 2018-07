E' uno dei luoghi più belli e incontaminati dell'Umbria, ora è Riserva Mondiale della biosfera Unesco

E' uno dei luoghi più belli e incontaminati dell'Umbria, ora è Riserva Mondiale della Biosfera Mab Unesco. Grande soddisfazione e orgoglio anche da parte della presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e dell’assessore regionale all’Ambiente, Fernanda Cecchini, per questo importante riconoscimento dato al Monte Peglia.

“Una notizia bellissima per un territorio incontaminato che è nel cuore della nostra Umbria - affermano la presidente e l’assessore – Questo riconoscimento premia il lavoro dei Comuni e dell'Associazione Monte Peglia per Unesco, che ha fatto partire questa candidatura dal basso, grazie all’impegno tenace di un comitato di cittadini cui si sono aggregati associazioni, soggetti pubblici e privati. Da questo momento – concludono – si aprono nuovi scenari e prospettive per lo sviluppo di questo luogo di pregio eletto a modello culturale di sostenibilità in un momento caratterizzato da crisi e emergenze climatiche”.