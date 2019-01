Monsignor Paolo Giulietti nominato arcivescovo di Lucca da papa Francesco

Monsignor Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve dal 10 agosto 2014, è stato nominato da papa Francesco arcivescovo di Lucca. Succede a mons. Benvenuto Italo Castellani per raggiunti limiti di età.

Monsignor Giulietti, che lo scorso primo gennaio ha compiuto 55 anni, è stato chiamato dal Santo Padre a guidare una diocesi antichissima, costituita nel primo secolo d.C., elevata ad Arcidiocesi nel 1726, immediatamente soggetta alla Santa Sede. Attualmente conta oltre 320mila abitanti con 130 sacerdoti secolari e 18 diaconi permanenti che prestano il loro ministero in 362 parrocchie.

Monsignor Giulietti è nato a Perugia il primo gennaio 1964 ed ordinato presbitero il 29 settembre 1991 dopo aver frequentato il Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” dall’ottobre 1985 al giugno 1991. Il 25 luglio 2005 viene nominato da papa Benedetto XVI Cappellano di Sua Santità con il titolo di monsignore come riconoscimento alla sua opera svolta da responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei dal 2001 al 2007, distinguendosi nell’organizzazione della partecipazione di migliaia di giovani italiani alle Giornate Mondiali della Gioventù di Toronto (2002) e di Colonia (2005). Ai giovani ha sempre rivolto la sua attenzione pastorale promuovendo da direttore diocesano e regionale della Pastorale giovanile un’opera di evangelizzazione che ha visto protagonisti gli stessi giovani. Non è un caso che i suoi studi teologici superiori l’abbiano portato a conseguire la Licenza in Teologica pastorale con specializzazione in pastorale giovanile presso il Dipartimento di Pastorale Giovanile e Catechetica della Pontificia Università Salesiana. Per diversi anni è stato assistente diocesano del Settore Giovani dell’Azione Cattolica e dell’ACR e del Gruppo FUCI di Perugia. E’ stato anche responsabile e formatore degli Obiettori di Coscienza della Caritas diocesana e assistente spirituale della Comunità di Accoglienza Caritas per detenuti “San Giuseppe Cafasso”. E’ membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù in Roma. Attualmente è assistente spirituale della Confraternita di San Jacopo di Compostela in Perugia, presidente dell’Associazione “Hope” e direttore editoriale di «Umbria Radio» e del settimanale «La Voce». Promotore del pellegrinaggio a piedi e grande conoscitore degli itinerari percorsi da milioni di pellegrini ogni anno nel raggiungere le principali mete di spiritualità del continente europeo, come Santiago de Compostela, i santuari mariani di Lourdes, Fatima, Czestochowa, Loreto… e i luoghi sacri di Terra Santa, è autore di alcune guide per pellegrini, tra le quali La Via di Francesco.

Nominato da papa Francesco il 30 maggio 2014 vescovo titolare di Termini Imerese e ausiliare dell’Archidiocesi di Perugia Città della Pieve, monsignor Giulietti viene ordinato vescovo il 10 agosto successivo, giorno della solennità di San Lorenzo diacono e martire, titolare della chiesa cattedrale di Perugia, dal cardinale Gualtiero Bassetti. Da vescovo ausiliare è membro della Commissione episcopale Cei per l’educazione, la scuola e l’università e nell’ambito della Conferenza episcopale umbra è segretario della stessa Ceu e delegato per la Commissione regionale per le comunicazioni sociali e per il Servizio al sostegno economico della Chiesa cattolica.

A monsignor Giulietti, i vescovi della Regione Ecclesiastica umbra "si stringono fraternamente. Lo accompagnano con la preghiera nella nuova missione e lo ringraziano per il servizio reso alla Conferenza Episcopale in qualità di Segretario, augurando a Lui e alla Diocesi affidata alle sue cure pastorali la gioia e la fecondità del Vangelo".