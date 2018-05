"Meravigliosa anima libera": lo struggente ricordo degli studenti per Monia Andreani

“Meravigliosa anima libera, il tuo ricordo resterà sempre con noi! Ciao Monia”. A scriverlo sono stati alcuni studenti dell’Università per Stranieri che avevano avuto modo di conoscere bene la Professoressa Monia Andreani, morta dopo un malore mentre nuotava a Fano. "L'abbiamo conosciuta durante le sue bellissime lezioni che spesso si trasformavano in vere e proprie lezioni di vita", ricorda il Collegio dei Rappresentanti degli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia.



Oggi pomeriggio alle 16 presso il cimitero monumentale di Monteluce ci sarà l’ultimo saluto alla Professoressa. I rappresentanti degli studenti saranno presenti e si uniscono idealmente a coloro che hanno affisso lo striscione, inoltre si preparano altre iniziative per la memoria delle idee e della splendida risorsa umana ed intellettuale persa dalla nostra Università.