Artemisia, la bimba umbra dai lunghi capelli rossi, è già una star: dalle super griffe a Netflix

Vive a Todi, Artemisia, una bambina dai lunghi capelli rossi, figlia d’arte e ai vertici della notorietà nel campo artistico e pubblicitario. Porta il nome di una famosa artista, pittrice e antesignana delle femministe (Artemisia Gentileschi) E, non a caso, il papà è il noto pittore Ugo Levita. La mamma, Maria Tea Varo, è un’attrice che può vantare una collaborazione col Cut di Roberto Ruggieri, con cui ha lavorato anche nello spettacolo “Ombre Umbre”.

Racconta la mamma: “È un periodo particolarmente movimentato... e personalmente ho dovuto rallentare l’attività teatrale, perché Artemisia ha bisogno di essere seguita”. Quali i suoi impegni? “Oltre a frequentare il Corso di Arpa regolarmente in Conservatorio, Artemisia è impegnata nel coro” (ne abbiamo parlato su questa colonne a proposito del concerto in Aula Magna di Palazzo Gallenga, vedi foto, ndr). Cos’altro fa Artemisia? “È stata impegnata in moltissime campagne pubblicitarie e spot, oltre a qualche film. Necessita di accompagnatore e chi può farlo meglio della mamma?”.

Per quali campagne pubblicitarie ha lavorato? “Fendi, Benetton, Lanvin, Fay, Please, Moschino, Simonetta, Shoe, AbelLula, Petit Cherie, Trussardi, AlicePi, Dixie, Europe Couture, Valmax”.

Anche sfilate? “Sì, tante. Sfilate al Pitti Bimbo...Testimonial a Eurochocolate... e shooting fotografici in tantissime riviste: da “Style piccoli” alla “Repubblica”. Anche spot, vero? “Parecchi. Sono ben cinque anni di lavoro e i risultati sono assolutamente soddisfacenti”.

Quali le Campagne recenti di maggior rilievo? "Le Campagne sono tutte importanti: OVS, Stefano Cavalleri, Quis Quis”.

Quelle di prossima uscita? “Usciranno in marzo quella della Thun, Alice Pi, Dixie. E Artemisia sarà anche nella prima stagione della serie “Luna Nera” per Netflix”.

L’ultima esperienza in ordine di tempo? “Ultimo lavoro a Pitti Bimbo, nel gennaio 2020”. Che dire? Abbiamo in casa un personaggio piccolo ma… grandissimo. Ne riparleremo presto su queste colonne.