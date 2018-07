Finalissima di Miss Mamma 2018: tutte le vincitrici e le fasce, premiata la perugina Irene

Una super mamma perugina alle finali del concorso di Miss Mamma 2018 che si è svolto domenica a Cesena. Teresa Irene Di Liberto, 39 anni, impiegata, di Corciano (Perugia) e mamma di Cristian di 9 anni, si è infatti aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia”

La 25esima finale nazionale di Miss Mamma Italiana, manifestazione riservata a tutte le mamme dai 25 ai 45 anni d’età e organizzata dalla TE.MA Spettacoli, ha visto ben 18 mamme in finale, selezionate nei giorni precedenti in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta Italia. le super mamme hanno sfilato, ma anche ballato, cantato, cimentandosi in prove di abilità e coinvolgendo anche marito e figli.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana 2018” Natascia Fato, 34 anni, networker, di Marano Marchesato (Cosenza), sposata da 7 anni con Andrea Musacco e mamma di Michelle di 3 anni.Natascia Fato e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2019”.

Già dal prossimo mese di luglio, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’anno 2018. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it

Tutte le fasce assegnate: