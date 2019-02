Rischio Listeria, salmone affumicato ritirato dai supermercati: l'allerta del Ministero della Salute

"Presunta presenza di Listeria". Il Ministero della Salute ritira dai supermercati il lotto 0777-022 (con scadenza il 7 marzo 2019) di salmone norvegese affumicato a marchio Hova Fine Foods Aps per rischio microbiologico. Le confezioni sono quelle del peso di 200 grammi crealizzate nello stabilimento del comune di Adazi, in Lettonia. Le avvertenze, da parte del produttore, sono quelle di non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione.