Vigili urbani contro lo spaccio nelle scuole, il Ministero dell'Interno finanzia il progetto del Comune di Città di Castello

Via libera e fondi. Il Ministero dell'Interno individua il Comune di Città di Castello fra i beneficiari delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana destinate al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici per l'anno scolastico 2020/2021 ( "Scuole Sicure 2020/2021 ").

Per accedere al finanziamento il Comune ha presentato alla Prefettura di Perugia la domanda e il progetto. La Prefettura ha verificato l'ammissibilità dell'istanza ed ha ammesso il progetto. Tale progetto si svilupperà fino a maggio 2021 e coinvolgerà tutti gli Istituti Superiori e le Scuole Secondarie del Comune di Città di Castello. Prevede azioni educative ed informative all'interno delle Scuole che puntano a rendere i giovani consapevoli dei rischi e dei danni derivanti dall'uso delle droghe e ad indirizzarli verso scelte positive e responsabili. Saranno inoltre rafforzati ed incrementati i servizi della Polizia Locale, in sinergia con le altre Forze di Polizia, nei pressi degli Istituti Scolastici e lungo i percorsi di avvicinamento per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

"L’aggiudicazione di questo prestigioso progetto - commenta il vicesindaco e assessore tifernate alla Polizia Municipale Luca Secondi - testimonia da un lato le capacità di progettazione della amministrazione comunale che in questo modo è sempre pronta a cogliere le opportunità di finanziamento; d'altro lato riafferma come fra i principali obiettivi vi sia quello educativo, specie delle fasce giovanili, al rispetto civico ed un controllo preventivo". E ancora: "Si ringrazia sua eccellenza il Prefetto di Perugia e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine membri del comitato della sicurezza che hanno approvato tale nostro intervento, una dimostrazione di attenzione gratificante. Un ringraziamento al nostro comandante della municipale Joselito Orlando per aver fin da subito creduto in questo progetto e menzionare particolare alle dottoresse Martina Passeri e Lorena Gazzilli che hanno di fatto redatto il tutto ed è soprattutto grazie al loro impegno che si è addivenuti a questo importante risultato".