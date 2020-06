Dall'Università di Perugia alla Grecia, Falcinelli nuova ambasciatrice: "Buon lavoro"

"Congratulazioni a Patrizia Falcinelli, laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Perugia, nominata di recente Ambasciatrice d'Italia in Grecia. Buon lavoro!". Questo il messaggio di congratulazioni che l'ateneo perugine, in particolare il Dipartimento di Scienze Politiche, ha rivolto attraverso i suoi profili social alla sua ex studentessa.

Nata a Palermo il 28 gennaio 1965 ma cresciuta a Foligno, Falcinelli si è laureata nel capoluogo umbro nel 1989 ed ha poi intrapreso la carriera diplomatica nel 1992. Ora per lei un nuovo incarico dalla Farnesina, a servizio del dicastero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale retto dal ministro Luigi Di Maio.