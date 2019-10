Il cioccolato fa bene anche ai trasporti, boom di passeggeri sul minimetrò per Eurochocolate: i dati

Sono state 200mila le validazioni dei biglietti durante la Kermesse più dolce dell’Umbria, Eurochocolate, conclusasi il 27 ottobre in centro storico. Il minimetrò, vista l’affluenza di turisti per l’evento (in programma dal 18 al 27 ottobre) ha registrato un volume di circa 200.000 validazioni. Secondo i dati della società, sabato 19 ottobre è stato il giorno con il maggior numero di passaggi (circa 30.000), pur segnando una flessione consistente rispetto al primo sabato dell’edizione 2018 (-25% circa).

Il secondo weekend della manifestazione ha fatto registrare un significativo aumento dei volumi di vendita dei titoli di viaggio presso le biglietterie allestite per l’occasione sull’area del parcheggio, rispetto al primo fine settimana; complessivamente, per tutta la durata dell’evento, è aumentato anche il numero dei titoli di viaggio venduti dalle emettitrici automatiche di stazione (+12% rispetto al 2018).

Durante i giorni feriali della manifestazione (dal lunedì al giovedì) sono state registrate circa 56.000 validazioni, dato sostanzialmente analogo a quello del 2018.

Per un più puntuale apprezzamento delle variazioni occorre tener conto che l’anno scorso il maltempo ha influito negativamente e, pertanto, i numeri di questa edizione comparati con il 2018 segnano un miglioramento, mentre se confrontati con l’edizione 2017 evidenziano un calo delle validazioni del 2%.