Umbria Jazz, corse del minimetrò fino a tarda notte.. e per un giorno si viaggia gratis con i Funk Off

Orario prolungato per le notti di Umbria Jazz. Si parte sabato 7 luglio: l’ultima corsa è infatti prevista per le 1.45. Un’occasione per poter salire in centro storico di notte, senza il problema di dover parcheggiare l' auto. Lo stesso orario andrà poi avanti per tutto il periodo di Umbria Jazz, dal 13 al 22 luglio, quando le corse termineranno alle ore 1,45 ogni giorno e non solo nel fine settimana.

Viaggio gratis. Mercoledì 18, inoltre, tutti coloro che si troveranno alla Stazione del Pincetto alle 11,30 potranno viaggiare gratis con i Funk Off e la loro musica fino alla stazione di Pian di Massiano.