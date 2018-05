Week end in centro storico senza auto, si viaggia di notte con il Minimetrò: tutte le date e gli orari

Il Minimetrò prolunga l'orario..di notte. La prima corsa notturna (che andrà avanti per tutti i sabati, fino a luglio) è già partita sabato 19 maggio, per proseguire sabato 29, fino alle 1.45. Anche in vista dei due principali eventi estivi che animeranno le giornate del centro storico, ci saranno corse speciali.

Dall'8 al 10 giugno prenderà il via la terza edizione del Palio di Perugia, e così - domenica 10 giugno - l'ultima corsa del Minimetrò sarà prolungata fino a 00.15. A luglio invece, in occasione dello storico festival di Umbria Jazz in programma nel centro storico perugino dal 13 al 22, tutte le sere l'orario del Minimetrò sarà prolungato fino alle ore 1.45.

GIUGNO sabato 2 – 9- 16-23-30 ultima corsa ore 01.45; 8-9-10 (ultima corsa ore 00.15)*

LUGLIO sabato 7 ultima corsa ore 01.45; dal 13 al 22 (Umbria Jazz) ultima corsa ore 01.45