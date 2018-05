Minimetrò versione estiva, corse fino a tarda notte: tutte le novità

Minimetrò aperto fino a tarda notte. Domani, sabato 19 maggio 2018, e per i mesi di maggio-giugno-luglio 2018 l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 01,45 (ultima corsa) per i grandi eventi di Perugia. Si comincia con due sabati di maggio, per poi proseguire con Perugia 1416 (e tutti i sabati di giugno) e con Umbria Jazz.

Ecco il calendario completo.

MAGGIO

sabato 19 (ultima corsa ore 01.45)

sabato 26 (ultima corsa ore 01.45)

GIUGNO

sabato 2 (ultima corsa ore 01.45)

sabato 09 (ultima corsa ore 01.45)

domenica 10 (ultima corsa ore 00.15)*

sabato 16 (ultima corsa ore 01.45)

sabato 23 (ultima corsa ore 01.45)

sabato 30 (ultima corsa ore 01.45)

LUGLIO

sabato 7 (ultima corsa ore 01.45)

dal 13 al 22 (ultima corsa ore 01.45)