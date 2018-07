Umbria Jazz, minimetrò aperto anche di notte: gli orari dell'ultima corsa

Orari speciali per l'evento dell'estate. Il minimetrò prolunga le corse per tutto il periodo di Umbria Jazz 2018. Dal 13 al 22 luglio, spiega la società in una nota, l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 01,45 ultima corsa. Nel periodo del festival, inoltre, non è consentito il trasporto di biciclette all’interno delle stazioni e delle vetture del minimetrò.

Parcheggio gratuito a Pian di Massiano - La Minimetrò spa ricorda che è possibile parcheggiare gratuitamente a Pian di Massiano ed utilizzare il minimetrò per accedere al centro storico.