Per l'invasione dei cioco-golosi ad Eurochocolate cambia l'orario del minimetrò: ecco tutte le novità

Cambio di orario per le navette del minimetrò per Eurochocolate che andrà in scena dal 18 al 27 ottobre. L'orario sarà allungato soprattutto nei due fine settimana della manifestazione. Ecco gli orari. Feriali: 18, 21, 22, 23, 24, 25 ottobre 07.00 – 21.05 (ultima corsa da tutte le stazioni). Prolungamento orario durante i due week-end della manifestazione: Sabato 19 e 26 ottobre: 07.00 – 22.45 (ultima corsa da tutte le stazioni). Domenica 20 e 27 ottobre: 07.30 – 21.15 (ultima corsa da tutte le stazioni). La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, durante Eurochocolate, non è consentito il trasporto di biciclette all’interno delle vetture del minimetrò.



