Minimetrò speciale Natale, sotto le feste biglietti a tariffe scontate

A Natale biglietti scontati per chi decide di usare il minimetrò. La società Minimetrò S.p.A. rende noto che sono in vendita presso le biglietterie automatiche il biglietto “Multiviaggi Natale” al costo di 4 euro0, valido per 4 corse solo su minimetrò ed esclusivamente nei giorni 1, 7, 8, 14, 15, da domenica 22 a giovedì 26, 29, 30, 31 dicembre 2019; 1, 5, 6 gennaio 2020. Per il “Multiviaggi Natale” verrà innalzata la gratuità per i minori fino a 12 anni (1 minore per ciascun adulto).

Sarà possibile acquistare anche lo “Speciale giornaliero UP” al costo di 3,50 euro utilizzabile su tutti i mezzi del trasporto pubblico urbano della città di Perugia (minimetrò/autobus/treni), da un adulto ed un bambino fino a 12 anni ed è valido 24 ore dalla prima convalida nei seguenti giorni: dicembre 2019 nei giorni 1, 7, 8, e dal 15 al 31 dicembre; gennaio 2020 dal 1 al 6 gennaio.

Le date di validità dei titoli potranno essere consultate sul sito internet www.minimetrospa.it oltre che su apposite comunicazioni presso le stazioni minimetrò.

In occasione del prossimo Capodanno, il 31 dicembre 2019 l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 02,00 (ultima corsa) del 01 gennaio 2020.