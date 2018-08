L'Umbria accoglie alcuni migranti della nave Diciotti: ospitati in un casa a Otricoli

La Diocesi di Terni accoglie alcuni migranti della nave Diciotti. Oggi, 31 agosto, sono stati accolti il 31 agosto, cinque uomini eritrei giunti in Italia con la nave “Diciotti” e ospitati in una prima fase nell’istituto di Rocca di Papa.





"Il piccolo gruppo è ospitato ad Otricoli - spiega la Diocesi di Terni - , in una casa messa a disposizione dalla diocesi, ed sarà seguito, nell’anno di permanenza nella cittadina umbra, da tre operatori e un mediatore culturale che conosce la lingua madre degli eritrei".

E ancora: "Per loro è previsto un primo accompagnamento per l’espletamento delle pratiche burocratiche e per l’inserimento nel nuovo contesto abitativo e sociale, e quindi un affiancamento di operatori e mediatori culturali nel successivo percorso di integrazione e autonomia, attraverso la formazione linguistica, culturale e lavorativa, assistenza medica e accesso ai servizi presenti sul territorio".