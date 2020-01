INVIATO CITTADINO Mg2 comunicazione, lo studio associato umbro di giornalisti, festeggia un brillante decennale

Un decennale di rango nel segno di una continuità e un impegno qualitativo tenacemente perseguito. Condividiamo con piacere il decimo compleanno di Mg2 comunicazione, studio associato di giornalisti al servizio di numerosi soggetti attivi nel territorio.

Dicono Filippo Costantini e Giorgio Vicario, che ne sono padri e operatori: “In un mercato come quello dell’editoria, la creazione e la diffusione di contenuti resta un’attività ad alta specializzazione. Partner fondamentali di questa filiera sono i media. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutto il sistema mediatico umbro per la professionalità dimostrata in questi anni”.

Ed è motivo di vanto, nella sfavorevole congiuntura che affligge da tempo la comunicazione, poter reggere e svilupparsi, sempre nel segno, persuaso e costante, del rispetto della deontologia giornalistica.

Sostengono Giorgio e Filippo, che di gavetta hanno dovuto, comprensibilmente, farne parecchia: “Dopo le collaborazioni nelle redazioni umbre e con diversi media nazionali, dal 2010 ci occupiamo con il nostro studio di uffici stampa e comunicazione al servizio di aziende, istituzioni, eventi e associazioni”.

Non è ovviamente pensabile sopravvivere senza adeguarsi all’alto livello di specializzazione richiesto dai nuovi media.

Osservano, infatti: “Negli anni, l’evoluzione del mondo della comunicazione ci ha portato a doverci specializzare anche nella realizzazione di contenuti per il web e per i social. Lo abbiamo fatto con impegno elevato e costante”.

Auguri di cuore a questi giovani colleghi, competenti e determinati.