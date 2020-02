Una scia luminosa attraversa i cieli d'Italia: meteorite avvistato anche in Umbria

Una scia luminosa ha attraversato i cieli del Nord Italia e sui social network e sui siti web si sono in breve susseguiti avvistamenti e scatti spettacolari. Tantissime le segnalazioni della 'palla di fuoco' - che si è mossa da ovest verso est in direzione deio Balcani - avvistata nella mattinata di oggi (venerdì 28 febbraio) tra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche ma anche in Umbria (c'è chi l'ha vista a Perugia nella zona di Ferro di Cavallo e Corciano ma anche nella zona appenninica e dell'Alta Umbria, nell'orvietano e Terni).

COS'È UN 'BOLIDE? - A causare lo stettacolare fenomeno un meteorite che ha raggiunto l'atmosfera terrestre e, date le sue dimensioni, si è reso visibile nei cieli anche ad occhio nudo: considerando l'entità e l'intensità della scia luminosa, oltre al fatto che è risultata visibile anche ad occhio nudo, si è trattato di uno dei 'bolidi' più grandi e vistosi degli ultimi anni. Un bolide è più correttamente un meteorite, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide) dalle dimensioni molto variabili (si va dalla grandezza di un granello di sabbia a frammenti con un diametro che può raggiungere anche i 100 metri). A contatto con la parte più densa dell'atmosfera terrestre, questo frammento diventa luminoso sia per fenomeni di ionizzazione che per cause termiche.