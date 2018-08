Meteo, le previsioni in Umbria: temporali e pioggia, la mappa

Due giorni di pioggia e temporali in Umbria. Secondo l'aggiornamento Facebook di Umbria Meteo delle 9.40 "oggi ancora rovesci e temporali concentrati prevalentemente sul sud dell'Umbria con possibili sconfinamenti sui settori centrali della regione".



E ancora: "Domani, domenica 19 agosto, invece, potremo avere dei rovesci elocali temporali da nord a sud dell'Umbria, non si esclude qualche fenomeno intenso, seppur localizzato, tra folignate, perugino e Trasimeno".



Lunedì 20 agosto "le precipitazioni torneranno ad essere relegate a settori meridionali dell'Umbria con al massimo qualche sconfinamento sui settori occidentali, Trasimeno, ma soprattutto pievese ed orvietano. Temperature in lieve aumento oggi e lunedì 20, stazionarie od in lieve calo domani".