Meteo, le previsioni in Umbria per inizio settembre: che tempo farà

Ecco le previsioni di Umbria Meteo per la prima settimana di settembre. Come spiega il sito specializzato "martedì 3 settembre inizierà all’insegna delle nubi, più intense in Appennino e nel sud dell’Umbria dove saranno possibili residue piogge, poi l’intensificazione della tramontana che accompagnerà l’arrivo di aria più asciutta, favorirà un generale miglioramento ad iniziare dal nord ovest della nostra regione dove avremo le prime schiarite già dalla mattinata".

E ancora: "Entro la serata è atteso un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione con qualche nube in più solo in Appennino. Temperature in calo".



Mercoledì 4 settembre, spiega ancora Umbria Meteo, "sereno o poco nuvoloso con tramontana moderata e lieve rialzo termico". Giovedì 5 settembre, prosegue Umbria Meteo, "inizio con sole poi nubi in aumento dal pomeriggio".

Venerdì 6 settembre, conclude Umbria Meteo, "giornata nuvolosa con qualche locale rovescio od isolato temporale possibile tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, specie in Appennino, in serata rasserena. Ulteriore, lieve calo termico con venti deboli inizialmente meridionali poi settentrionali".