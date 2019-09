Meteo in Umbria, le previsioni: il bollettino della Protezione Civile

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per domenica 1 settembre e lunedì 2 settembre. Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un bollettino di criticità livello giallo in tutte le zone della regione per entrambe le giornate.

Le previsioni meteo della Protezione Civile

Domenica 1 settembre, spiega la Protezione Civile, "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio possibili brevi temporali sparsi. Venti deboli variabili o assenti e remperature stazionarie o in locale diminuzione".

Lunedì 2 settembre "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio possibili brevi temporali a carattere sparso. Venti deboli variabili e temperature in lieve diminuzione".

Martedì 3 settembre "cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Coperto in Appennino con deboli piogge. Venti tra deboli e moderati da nord-est con locali forti raffiche e temperature in sensibile diminuzione".