Meteo, le previsioni per la settimana: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per lunedì 9 e martedì 10 dicembre. Secondo quanto riporta il sito del Centro funzionale della Regione Umbria lunedì "cielo nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale. Venti moderati da sud-ovest. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo".

Martedì 10 dicembre "cielo in mattinata molto nuvoloso o coperto, schiarite dal pomeriggio. Precipitazione sul settore più orientale della regione, in particolare sui rilievi, dove potranno risultare nevose oltre i 900 metri. Venti moderati da nord-est con forti raffiche. Temperature in sensibile calo sia le minime che le massime".

Secondo l'ultimo bollettino di Umbria Meteo "domenica 8 dicembre nebbie e banchi di nubi basse in dissolvimento dal pomeriggio". Lunedì 9 dicembre "veloce perturbazione nord atlantica seguita da un impulso di aria fredda artica nord atlantica, molte nubi e qualche pioggia al mattino, migliora nel pomeriggio". Da martedì 10 dicembre "odore d'inverno, affluso di aria moderatamente fredda con venti di tramontana e qualche nevicata in Appennino fin sui 900/1000 metri di quota. Mercoledì 11 dicembre giornata sostanzialmente soleggiata con venti freddi di tramontana, giovedì 12 dicembre nuova veloce perturbazione nord atlantica con possibili nevicate fin sui 700/1000 metri di quota. Prossimo fine settimana con temperature in aumento".