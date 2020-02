Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile, pubblicate dal sito del centro funzionale della Regione Umbria.

Giovedì 27 febbraio "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con aumento delle nubi dal pomeriggio ed in particolare in serata quando saranno possibili piogge sparse sul sud in estensione nel corso della notte al resto della regione (neve sulle cime appenniniche). Venti deboli meridionali, moderati da sud-ovest in serata. Temperature massime in lieve calo".

Venerdì 28 febbraio rapida attenuazione della nuvolosità già dalle prime ore del mattino con ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque nel corso della mattinata. Venti fino a moderati da nord est. Temperature in aumento, in particolare nei valori minimi".

Sabato 29 febbraio "cielo poco nuvoloso per velature e modesti addensamenti sul sud. Venti fino a moderati meridionali. Temperature minime in calo con locali gelate nei fondovalle, massime stazionarie".