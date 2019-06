Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: prima ondata di calore in Umbria, temperature fino a 36 gradi

E' arrivata l'estate. L'aggiornamento di Umbria Meteo per i prossimi giorni, ecco le previsioni: "Sull’Umbria la giornata del 7 giugno all’insegna di un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime in aumento e deboli venti meridionali ma già dal pomeriggio ed ancor più dalla serata inizieranno ad affacciarsi le prime velature e sottili stratificazioni nuvolose".



Nel fine settimana "i banchi di nubi stratificate in transito sull’Umbria diverranno man mano più frequenti ed oltre a limitare il soleggiamento ed il relativo rialzo termico diurno, non si esclude che domenica 9 giugno possa cadere, localmente, anche qualche goccia con sabbia del deserto".



Lunedì 10 giugno "condizioni atmosferiche molto simili a quelle di domenica 9 giugno, con alternanza di sole e banchi di nubi stratificate con possibilità di qualche locale goccia. Temperature in ulteriore aumento, specie le minime. Per quanto riguarda i valori massimi dovremmo avere valori compresi tra i 31°C ed i 36°C, i più elevati nel ternano, tra domenica 9 e lunedì 10 giugno che dovrebbero essere le giornate più calde, temperature minime notturne tra 17°C e 22°C".