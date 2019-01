Meteo, le previsioni: "Temperature giù di 10 gradi, neve nella zona appenninica"

Freddo in arrivo e neve sulle zone appenniniche. Le previsioni per i prossimi giorni, redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Peggioramento atmosferico in corso con il passaggio del fronte freddo artico che darà inizio alla fase fredda invernale annunciata negli scorsi giorni", scrive Umbria Meteo in un aggiornamento su Facebook. "In realtà il veloce fronte in transito di freddo ha solo l'aria che lo segue, stamattina annuvolamenti velocemente transitati sull'Umbria e correnti miti sud occidentali prefrontali che hanno innalzato di qualche grado rispetto a ieri le temperature minime. Non ci facciamo comunque ingannare dalla situazione termica attuale, nelle prossime ore è atteso un calo termico di circa 8/10 gradi".



E ancora: "La fase fredda che sta per iniziare sarà però sostanzialmente asciutta per l'Umbria, anche se tra le regioni tirreniche la nostra sarà quella con maggiori possibilità di vedere qualche sfiocchettata finanche locali spolverate ad ovest dell'Appennino. Le nevicate consistenti infatti resteranno prevalentemente in Appennino o sulle Marche. Attualmente le aree della nostra regione che avranno maggiori possibilità di vedere sfiocchettata od al massimo una spolverata, oltre ad eugubino gualdese e Valnerina dove potrà accumularsi anche qualche centimetro di neve al suolo, sono Altotevere e folignate, poi in seconda fascia perugino e valle Umbra in generale fino alla media valle del Tevere".



Sabato 5 gennaio, infine, "attenuazione delle correnti fredde con nubi in calo ed ampi rasserenamenti".