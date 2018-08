Meteo, le previsioni in Umbria: "Fine settimana con temporali e pioggia, temperature in aumento"

Le previsioni per il fine settimana del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria giornata odierna in gran parte soleggiata, durante le ore pomeridiane potrà svilupparsi qualche locale nube cumuliforme in grado di produrre isolati rovesci, anche temporaleschi, ma sarà comunque qualcosa di circoscritto al sud della regione. Temperature in lieve aumento, venti deboli o moderati nord orientali".

Domani, sabato 18 agosto, "situazione simile a quella odierna, con solo qualche nube in più per un’instabilità atmosferica in lieve aumento anche in Appennino".



Domenica 19 agosto "raggiungeremo probabilmente il massimo dell’instabilità atmosferica con rovesci sparsi e locali temporali pomeridiani che potranno interessare più aree dei giorni precedenti, anche più ad ovest, questo perché il nucleo di aria fresca in quota transitando sulla Sardegna raggiungerà il punto più vicino al centro Italia. Temperature in lieve calo, venti deboli nord orientali". Da lunedì 20 agosto "instabilità atmosferica in calo con giornate simili a quella odierna o di domani".