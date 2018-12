Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Secondo l'ultimo aggiornamento Facebook di Umbria Meteo "alta pressione e correnti prevalentemente settentrionali, solo temporaneamente occidentali, fino a Capodanno".



Oggi, mercoledì 26 dicembre, "gran sole con gelate mattutine, domani giovedì 27 dicembre prime nubi, poi tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre transito di nuvolosità poco consistente, temperature in live o moderato aumento, venti deboli. Domenica 30 dicembre ancora sole".

Per domani, giovedì 27 dicembre, "al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sull’Umbria settentrionale. Nebbie nelle valli. Temperature minime in lieve aumento. Venti assenti o deboli". Nel pomeriggio "cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento. Venti assenti o deboli nord occidentali". In serata "cielo sereno o poco nuvoloso, durante le ore notturne successive nuvolosità in aumento sull’Umbria centro settentrionale. Venti assenti o deboli settentrionali".