Previsioni meteo in Umbria, sprazzi di sole poi calo delle temperature: tornano i temporali

Dopo il drastico abbassamento di temperature sull'Umbria,da domani mercoledì 29 agosto - secondo il sito specializzato Umbria meteo - torneranno a salire. Ma il sole non ci accompagnerà per molto dato che da giovedì 30 agosto si assisterà a una nuova instabilità atmosferica in aumento "con qualche temporale tra giovedì e sabato 1 settembre".

Secondo le previsioni redatte dal sito specializzato Umbria Meteo, mercoledì 29 agosto le temperature massime saranno in lieve aumento con cielo "poco nuvoloso o localmente nuvoloso soprattutto a ridosso dell'Appennino". Già nel pomeriggio di giovedì 30 agosto "possibili isolati rovesci, anche temporaleschi, a ridosso dell’Appennino. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli sud occidentali. E ancora: "venerdi 31 agosto l’impulso di aria fredda si addossera’ alle Alpi favorendo la formazione di un centro depressionario sopra l’Italia con conseguente piu’ deciso peggioramento atmosferico ad iniziare dalle regioni settentrionali".