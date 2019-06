Meteo, le previsioni per i prossimi giorni e per il fine settimana: nuova ondata di caldo in arrivo

Le previsioni per i prossimi giorni e per il fine settimana. Secondo l'ultimo aggiornamento del sito specializzato Umbria Meteo, "prevalenza di sole e temperature poco sopra media fino a sabato 22 giugno poi intensa ondata di caldo".

Sull’Umbria, sottolinea il bolletino, "gran sole da mercoledì 19 fino a venerdì 21 giugno con annuvolamenti pomeridiani circoscritti in Appennino ma scarso rischio precipitazioni, temperature in lievissimo aumento, venerdì dovremmo avere massime comprese tra i 30°C ed i 35°C. Sabato 22 giugno annuvolamenti pomeridiani con possibili isolati rovesci, anche temporaleschi, più probabili lungo l’Appennino, temperature in temporaneo, lieve calo".

Da domenica 23 giugno "una vasta circolazione depressionaria in azione tra oceano Nord atlantico e coste portoghesi favorirà l’attivazione di un flusso di correnti molto calde dal Sahara algerino verso il bacino centro occidentale tanto da dar luogo ad un’intensa e duratura ondata di caldo anche sull’Italia. Ancora non è perfettamente stimabile l’intensità dell’ondata di calore ma tra martedì 25 e sabato 29 giugno le temperature massime sull’Italia potranno in qualche caso anche superare i picchi raggiunti la scorsa settimana, specie sulle regioni nord occidentali e tirreniche".