Meteo, le previsioni in Umbria: sole fino a sabato, da domenica tornano le piogge

Le previsioni per i prossimi giorni del sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria quindi sole per l’intera giornata odierna (7 febbraio) con deboli correnti occidentali e temperature massime in lieve aumento, poi durante la prossima notte transito di nuvolosità poco consistente, entro la prima mattinata di domani venerdì 8 febbraio comunque il cielo sarà di nuovo sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione mantenendosi tale fino alla mattinata di sabato 9 febbraio".

