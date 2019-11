Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: breve pausa, poi tornano le piogge

Le previsioni per i prossimi giorni. Ecco che tempo farà in Umbria. Secondo l'ultima analisi del sito specializzato Umbria Meteo "mercoledì 27 novembre nubi in aumento con piogge in arrivo da ovest, frequenti nel pomeriggio ed in calo dalla serata, temperature minime in aumento e massime in calo con venti deboli o moderati meridionali".

Giovedì 28 e parte di venerdì 29 novembre "venti sud occidentali sostenuti che produrranno molte nubi, a tratti intense ed in grado di scaricare qualche pioggia, temperature in calo".

Sabato 30 novembre "nubi al mattino soprattutto nel sud dell’Umbria poi nuvolosità in generale aumento con possibili prime locali piogge in serata, temperature in lieve calo, venti deboli sud occidentali".