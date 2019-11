Meteo, le previsioni per il fine settimana: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Ancora pioggia, ma da domenica cambia tutto. Ecco le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per il fine settimana: "Sull’Umbria - scrive Umbria Meteo sull'ultima news - molte nubi e qualche locale pioggia tra oggi giovedì 21 e domani venerdì 22 novembre, più probabili sui settori occidentale e meridionali della regione, poi temporaneo, parziale miglioramento atmosferico, tant’è che sabato mattina 23 novembre non è da escludere qualche schiarita che farà filtrare qua e la qualche raggio di sole. Tra la tarda mattinata ed il pomeriggio nubi di nuovo in aumento da ovest con prime piogge sull’Umbria occidentale tra il tardo pomeriggio e la serata".



E ancora :"Durante la notte successiva fino alla mattinata di domenica 24 novembre le piogge interesseranno un po’ tutta l’Umbria, non saranno né abbondanti né particolarmente intense". Poi il cambio: "A partire dal pomeriggio di domenica 24 novembre è poi attesa la tramontana che annuncerà il miglioramento atmosferico con probabili prime schiarite sull’Umbria nord occidentale dove non si esclude il ritorno di qualche raggio di sole. Temperature in aumento nel fine settimana. Venti deboli o moderati, inizialmente meridionali, poi sud orientali, dalla serata di sabato 23 diverranno orientali poi domenica pomeriggio nord orientali con rinforzi".