Meteo, che tempo farà in Umbria: ecco le previsioni della Protezione Civile

Ancora maltempo in Umbria con 'allerta gialla' da parte della Protezione Civile con 'rischio temporali' e 'rischio idrogeologico-idrico' per oggi (lunedì 15 giugno) e domani con "possibili allagamenti localizzati ad opera del reticolo idraulico secondario e/o fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane con coinvolgimento delle aree urbane più depresse. Possibilità di allagamenti e danni ai locali interrati, di provvisoria interruzione della viabilità, specie nelle zone più depresse, scorrimento superficiale nelle sedi stradali urbane ed extraurbane ed eventuale innesco di locali smottamenti superficiali dei versanti". Ecco le previsioni per i prossimi giorni pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria...

OGGI - Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi e temporali nel pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti: deboli variabili. Temperature: massime in aumento, intorno ai 24-25 gradi in pianura.

DOMANI (martedì 16 giugno) - Stato del cielo: nuvoloso in mattinata con possibili locali piogge in Appennino. Nuvolosità variabile nel pomeriggio associata a rovesci e temporali sparsi in esaurimento in serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo. Temperature: stazionarie.

MERCOLEDÌ (17 giugno) - Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con possibilità di isolate, deboli, piogge. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare associata a rovesci e temporali sparsi. Venti: deboli occidentali in pianura, moderati sui rilievi.

TENDENZA - Giovedì 18 giugno stabilità prevalente.