Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per i prossimi giorni, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. Scatta anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domenica 14 giugno.

Domenica 14 giugno "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata. Venti deboli da sud in rotazione a Libeccio-Ponente nel pomeriggio; rinforzi sui rilievi. Temperature massime in diminuzione sui valori ben al di sotto delle medie del periodo; in pianura valori compresi tra i 21 e i 23 °C".

Lunedì 15 giugno "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi. Venti deboli da nord ovest, fino a moderati in Appennino e sui rilievi in genere. Temperature minime stazionarie, massime in aumento (24-26 gradi in pianura)".

Martedì 16 giugno "cielo nuvoloso in mattinata con locali rovesci in Appennino; instabile nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi. Venti deboli variabili in pianura, occidentali fino a moderati in montagna. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi".