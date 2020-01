Meteo, le previsioni in Umbria per il fine settimana: neve in Appennino

Le previsioni del fine settimana. E si annuncia l'arrivo della neve. Come spiega Umbria Meteo nell'ultimo aggiornamento "Giornata di giovedì 16 gennaio caratterizzata da cielo poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso per il transito di sottili stratificazioni nuvolose, nebbie al mattino, temperature stazionarie o in lieve calo".

Poi si cambia: "Da domani venerdì 17 gennaio nubi in aumento, specie dalla serata, piogge da sabato 18 gennaio con quota neve inizialmente sui 1200/1400 metri ma in calo fin sugli 800/1000 metri in serata".

Domenica 19 gennaio, spiegano dal sito specializzato, "precipitazioni che si concentreranno in Appennino con quota neve in discesa fin sui 500/600 metri, temperature in calo nel fine settimana con venti settentrionali".