Meteo, le previsioni in Umbria: temporali con le ore contate, ecco quando tornerà il sole

Le previsioni del sito specializzato Umbria Meteo per i prossimi giorni. Secondo l'ultimo bollettino "veloce, debole perturbazione mercoledì 25 settembre, poi sole e temperature in aumento".

Per quanto riguarda la giornata di martedì 24 settembre "sull’Umbria - scrive Umbria Meteo - cielo poco nuvoloso o nuvoloso con qualche nube in più a ridosso dei rilievi montuosi ma senza piogge, dalle prossime ore notturne nubi in ulteriore lieve aumento, tant’è che domani mercoledì 25 settembre avremo cielo da nuvoloso a molto nuvoloso fin dal mattino con addensamenti e qualche locale, breve pioggia dalla tarda mattinata e soprattutto tra pomeriggio e sera".

Il 24 settembre, si legge nel bollettino, "temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento con deboli venti deboli settentrionali, domani minime in lieve aumento e massime in lieve calo con venti deboli o moderati sud occidentali".



Giovedì 26 settembre "poco nuvoloso o localmente nuvoloso con rasserenamenti in serata, temperature minime in lieve calo e massime in lieve aumento, venti deboli nord occidentali".



Venerdì 27 e sabato 28 settembre "sereno o poco nuvoloso con venti deboli sud occidentali e temperature in aumento, massime generalmente comprese tra 25 e 29 gradi".



Domenica 29 settembre "ancora giornata soleggiata e sostanzialmente calda per fine settembre ma probabile maggiore presenza di nubi nel pomeriggio con qualche locale addensamento ma basso rischio piogge, venti deboli sud occidentali".