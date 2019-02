Meteo, le previsioni per la settimana: "Anticipo di primavera, sole e temperature miti"

Un anticipo di primavera. Le previsioni per la settimana dal 25 febbraio al 3 marzo redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Sull’Umbria nelle prossime 36/48 ore avremo un cielo spesso attraversato da sottili stratificazioni nuvolose trasportate da correnti relativamente fredde nord orientali. Ancora oggi avremo temperature basse e tramontana vivace, con raffiche soprattutto in Appennino, mentre domani martedì 26 febbraio assisteremo ad un ulteriore calo della tramontana ed un contemporaneo, sensibile aumento delle temperature".



Mercoledì 27 ed ancor più giovedì 28 febbraio "saranno due giornate da inizio primavera, con molto sole e temperature miti, massime prossime ai 15°C con tramontana debole o localmente moderata. Venerdì 1° marzo ancora prevalenza di sole e clima mite, in attesa degli effetti del passaggio, sabato 2 marzo, della prima debole perturbazione nord atlantica sull’Italia".