Meteo, le previsioni per la settimana in Umbria: arriva il maltempo, pioggia e neve in montagna

Le previsioni per i prossimi giorni del sito specializzato Umbria Meteo. Ecco che tempo farà in Umbria: "Sull’Umbria sereno o poche nubi per gran parte della giornata di martedì 12 marzo con venti deboli o moderati settentrionali in attenuazione e temperature poco sotto le medie stagionali, da stasera nubi in aumento da nord ovest".



Domani mercoledì 13 marzo "molte nubi con piogge frequenti fin dal mattino, in generale saranno precipitazioni deboli o moderate, nevose inizialmente oltre i 1500 metri di quota, fin sui 1100/1300 metri nel pomeriggio, migliora da nord ovest in serata. Attualmente stimiamo accumuli di 8-15 mm di pioggia lungo l’Appennino e nel ternano, 5-10 mm sulla fascia centrale tra valle del Tevere e valle Umbra fino all’orvietano, 2-5 mm sul resto della regione. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo, venti deboli o moderati meridionali".



Giovedì 14 marzo "sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata con qualche gelata al primo mattino nei fondovalle, tra il tardo pomeriggio e la serata nuvolosità in aumento da nord ovest ma senza piogge. Temperature minime in calo, comprese per lo più tra i -1°C ed i +3°C, massime in aumento, tra i 10°C ed i 14°C, venti deboli o moderati nord occidentali".

Venerdì 15 e sabato 16 marzo "sereno o poco nuvoloso con venti deboli o moderati prevalentemente meridionali, temperature minime comprese tra 1°C e 5°C, massime tra 16°C e 20°C con punte anche intorno ai 21°C nella conca ternana".