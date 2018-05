Meteo, le previsioni in Umbria: "Fine settimana con il sole, temperature in aumento"

Le previsioni meteo per il fine settimana redatte dal sito specializzato Umbria Meteo: "Oggi, sabato 19 maggio, giornata migliore con sole, ancora qualche nebbia nelle valli al primo mattino, poche nubi nel pomeriggio e rischio precipitazioni quasi inesistente. Temperature in ulteriore aumento con venti deboli orientali. Domenica 20 maggio ancora prevalenza di sole ma anche transito di nuvolosità poco consistente, temperature ancora in lieve aumento, venti deboli orientali".

Lunedì 21 maggio "la blanda circolazione depressionaria iberica sarà rinvigorita da impulsi di aria fredda nord atlantica e tenderà ad avanzare lentamente verso oriente interessando progressivamente l’Italia ad iniziare dalle regioni centro settentrionali dove assisteremo ad un nuovo aumento dell’instabilità atmosferica pomeridiana. Per l’Umbria, probabilmente, rovesci e temporali pomeridiani torneranno soprattutto da martedì 22 maggio, le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali, ben più calde delle attuali".