Meteo, le Previsioni della Protezione Civile: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile pubblicate dal sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Lunedì 13 gennaio, spiegano dalla Protezione Civile, "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Venti deboli o assenti tendenti a provenire dai quadranti meridionali. Temperature minime in sensibile calo ampiamente sotto lo zero; massime stazionarie o in lieve calo".

Martedì 14 gennaio, invece, "cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con alternanza di schiarite e annuvolamenti anche intensi, ma senza precipitazioni. Venti deboli o assenti di direzione variabile. Temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie".

Mercoledì, anticipa la Protezione Civile, "cielo poco nuvoloso, giovedì transito di nubi medio-alte. Non sono previste precipitazioni".