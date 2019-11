Meteo, le previsioni della Protezione Civile: che tempo farà in Umbria

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni della Protezione Civile per domenica 24 novembre, lunedì 25 e martedì 26. E dal pomeriggio di mercoledì 27 novembre, spiegano dal Centro Funzionale della Protezione Civile dell'Umbria, "possibili nuove piogge".

Domenica 24 novembre " in mattinata molto nuvoloso o coperto con qualche pioggia o rovescio sparso più probabile in Appennino e sulle zone meridionali e occidentali. Nel corso del pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni sulle zone orientali. In serata le precipitazioni potranno nuovamente interessare l'intera regione a carattere debole o al più moderato". Venti "da deboli a moderati dai quadranti orientali con locali rinforzi sui rilievi" e temperature "in lieve calo".