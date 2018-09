Meteo, le previsioni della Protezione Civile per i prossimi giorni

Ancora temporali e forti piogge in Umbria. Per domani, martedì 18 settembre, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo per tutta la regione.

Ecco le previsioni. Martedì 18 settembre "cielo generalmente nuvoloso con possibilità di locali rovesci e temporali, in particolare dalla tarda mattinata. Venti deboli meridionali e temperature massime in diminuzione".



Mercoledì 19 settembre "cielo poco nuvoloso con addensamenti nelle ore pomeridiane associati a locali brevi rovesci, più probabili sulle zone appenniniche. Venti deboli in prevalenza da nord-est e temperature massime in lieve aumento".